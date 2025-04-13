Римантадин-Дарница (Rimantadinum-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 823 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
172,30
Экономия при брони: -23,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
168,40
Экономия при брони: -19,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 46 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,20
Экономия при брони: -17,82 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,20
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
154,14
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
153,80
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
156,32
Экономия при брони: -9,96 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Римантадин-Дарница таблетки 50 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
167,70
Экономия при брони: -18,40 грн