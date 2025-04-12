Препарат Сондокс согласно АТС-классификации относится к 2 группам: 1-я группа лекарственных средств, действующих на нервную систему, а именно к снотворным и седативным препаратам; 2-я группа — антигистаминные препараты для системного применения (является блокатором гистаминовых H 1 -рецепторов). Действующим веществом Сондокса является доксиламина сукцинат. Сондокс оказывает седативное и М-холиноблокирующее действие. Основное показание к применению препарата —бессонница и другие нарушения сна. Препарат назначается взрослым и подросткам старше 15 лет. При назначении препарата необходимо помнить, что он может вызывать сонливость/снижать внимание. После пероральных доз доксиламина сукцината C max в плазме крови достигается через 2–3 ч.Т ½ ― около 10 ч.

Доксиламина сукцинат, производное моноэтаноламина, представляет собой седативный антигистаминный препарат с антимускариновым и выраженным седативным действием. Доксиламина сукцинат применяется для уменьшения выраженности симптомов реакций гиперчувствительности, при кожных заболеваниях, вызывающих зуд, в качестве снотворного препарата при кратковременном лечении бессонницы, а также в качестве одного из составляющих препаратов с комплексным составом для симптоматического лечения кашля и простуды. Как правило, он больше не применяется для симптоматического лечения тошноты и рвоты на ранних сроках беременности. Пероральные дозы до 25 мг доксиламина сукцината назначали каждые 4–6 ч, максимум до 150 мг/сут (drugster.org). До начала 1980-х годов он широко применялся в сочетании с другими лекарственными средствами для контроля тошноты, связанной с беременностью, и даже до сих пор в некоторых странах зарегистрирован по этому показанию.

Актуальность проблемы

Бессонница является одним из наиболее распространенных симптомов психической патологии (аффективная, тревожная, ипохондрическая, астеническая, психотическая) и выявляет ряд характерных особенностей в зависимости от структуры психического расстройства. Психофармакотерапия бессонницы при психических расстройствах является важным аспектом наблюдения пациента. Доксиламин является одним из перспективных препаратов для коррекции бессонницы, как в сочетании с другими психотропными препаратами, так и в качестве монотерапии (Volel B.A. et al., 2019).

Симптомы нарушения сна широко распространены среди населения в целом, но они не всегда формируют полную клиническую картину бессонницы. При диагностике данного заболевания необходимо также учитывать соматические заболевания, обычно сопровождающиеся нарушением сна. Например, в одном из обзоров были представлены данные о симптомах бессонницы при гинекологических заболеваниях, таких как нарушения менструального цикла, эндометриоз, пери- и постменопауза (Burchakov D.I., 2018).

Недостаточное и плохое качество сна является распространенной проблемой у многих взрослых, и особенно у лиц пожилого возраста из-за повышенного риска развития неблагоприятных последствий для здоровья, включая артериальную гипертензию, сахарный диабет, ожирение, инсульт и инфаркт. Национальный фонд сна рекомендует продолжительность здорового сна 7–9 ч для взрослых в возрасте 26–64 лет и 7–8 ч сна для взрослых в возрасте 65 лет и старше. В результате проведенного исследования было установлено, что более 30% взрослого населения сообщали о продолжительности сна менее 7 ч, что повышает риск развития некоторых заболеваний и нарушения когнитивной функции. Более 13,7–37,75% лиц пожилого возраста, принимавших участие в международном исследовании, сообщили, что у них бывают проблемы со сном. И было зафиксировано, что чтобы избавиться от бессонницы, многие люди этой возрастной категории применяют безрецептурные (ОТС) препараты (Abraham O. et al., 2017).

Бессонница/нарушения сна?

Гистаминергическая система головного мозга играет важную роль в регуляции процессов сна и бодрствования. Кроме того, нейрональный гистамин участвует в обеспечении многих других функций мозга: поддержании гомеостаза мозговой ткани, регуляции некоторых нейроэндокринных функций, поведения, биоритмов, репродукции, температуры и массы тела, энергетического обмена и водного баланса, реакции на стресс. Модуляция гистаминергической системы может быть использована для лечения различных нарушений цикла сон–бодрствование (Strygin K.N., 2018).

Современная модель «трех П» — лечение хронической бессоницы

Одна из популярных моделей патогенеза хронической бессонницы — модель «трех П». Она объясняет происхождение и течение бессонницы на основе взаимодействия трех факторов: предрасполагающие (predisposing), провоцирующие (precipitating) и поддерживающие (perpetuating). Обсуждается роль каждой группы факторов и ее связь с состоянием гиперактивности мозга. Итак, к предрасполагающим факторам относятся: биологические, психологические, социальные, поведенческие. В качестве провоцирующего фактора развития инсомнии может выступать любое стрессовое событие. Поддерживающие факторы делятся на сенситивные, эмоциональные, когнитивные. В литературе описаны различные варианты когнитивно-поведенческой терапии и фармакологического лечения хронической бессонницы (Poluektov M.G., Pchelina P.V., 2015).

Бесконтрольный прием доксиламина как препарата безрецептурного отпуска

Учитывая растущий мировой рынок безрецептурных препаратов, мониторинг их ненадлежащего применения в контексте самолечения представляет особую проблему для общественного здравоохранения. В связи с этим была зафиксирована высокая распространенность постоянных ежедневных применений седативных антигистаминных препаратов из группы блокаторов гистаминовых H 1 -рецепторов. В то время как эти препараты рекомендуются только для коротких курсов лечения бессонницы, 72,2% участников, принимавших доксиламин, ежедневно применяли данный препарат, преимущественно в течение более 6 мес (Sudershan B. et al., 2017).

Терапия бессонницы

Нефармакологическое лечение

Лечение бессонницы следует индивидуализировать в зависимости от характера и тяжести симптомов и проводить после рассмотрения, диагностики и лечения ее причин. Нефармакологические методы лечения бессонницы считаются эффективными, если они уменьшают латентность начала сна или увеличивают общее время сна на 30 мин. К ним относится: стимулирующая контрольная терапия, парадоксальная интенциональная терапия, релаксационная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, терапия ограничения сна.

Фармакологическое лечение

Назначение препаратов для наступления сна в ночное время должно основываться на выраженности дневных симптомов и вероятности того, что кратковременная (острая) бессонница, если ее не лечить, может перерасти в длительную (хроническую). Идеальный препарат для быстрого наступления сна обладает такими характеристиками: имеет быстрое начало действия (для уменьшения задержки сна), продолжительность действия, которое предотвращает раннее утреннее пробуждение, и минимальные побочные эффекты. В терапии следует применять самую низкую эффективную дозу лекарственного средства. Препараты должны использоваться в течение короткого периода (2–4 нед) и периодически, в зависимости от возвращения пациента к приемлемому циклу сна.

Наиболее часто применяемыми лекарственными средствами для симптоматического лечения данного заболевания являются безрецептурные препараты ― антигистаминные препараты, димедрол и доксиламин. Однако для них характерны побочные реакции, которые включают сухость во рту, запоры и задержку мочи. Они эффективны при кратковременной терапии бессонницы, если их принимать перед сном; однако, их Т ½ до 8 ч может вызвать остаточную седацию в дневное время (Ringdahl E.N. et al., 2004).

Передозировка, побочные реакции

Злоупотребление доксиламином и постоянное повышение его дозы может привести к передозировке препарата. Доксиламина сукцинат является антигистаминным препаратом, обладающим дополнительными снотворными, антихолинергическими и местными анестезирующими эффектами, впервые описанными в 1948 г. Например, в Корее и многих других странах это обычное безрецептурное лекарственное средство, передозировка которого не является единичным случаем. Клиническая симптоматика передозировки доксиламина сукцината включает сонливость, кому, судороги, мидриаз, тахикардию, психоз и рабдомиолиз. Серьезным осложнением может быть рабдомиолиз с последующим нарушением функции почек и острой почечной недостаточностью. Также были случаи острой почечной недостаточности и острого панкреатита (Lee Y.D., Lee S.T., 2002).

Исследования