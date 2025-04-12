Сондокс® (Sondoxum)
Сондокс инструкция по применению
Состав
Доксиламина сукцинат - 0,015 г
Фармакологические свойства
доксиламин (N,N-диметил-2[1-фенил-1 (пиридинил) этокси]этаноламин) — cнотворное средство класса этаноламинов из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов, оказывает седативное и М-холиноблокирующее действие. Сокращает время засыпания, увеличивает продолжительность и качество сна, при этом не изменяет фазовую структуру сна.
Доксиламина сукцинат хорошо всасывается из пищеварительного тракта, биотрансформация осуществляется в печени. Основная часть доксиламина (около 60%) выводится в неизмененном виде с мочой, часть — с калом.
Показания Сондокс
бессонница и другие нарушения сна.
Применение Сондокс
назначают только взрослым и подросткам старше 15 лет, по 1 таблетке за 15–30 мин до сна. В зависимости от индивидуальной реакции больного дозу препарата можно снизить до 1/2 таблетки или повысить до 2 таблеток.
Противопоказания
глаукома, нарушения со стороны уретры и предстательной железы, период кормления грудью (при приеме препарата необходимо прекратить грудное вскармливание), возраст до 15 лет, повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
связаны с холиноблокирующим действием препарата — ощущение сухости во рту, нарушение аккомодации, запор, затрудненное мочеиспускание (особенно у больных со склонностью к этим явлениям).
Особые указания
с осторожностью применяют при заболеваниях легких. Не следует назначать водителям транспорта (снижение внимания, сонливость).
Взаимодействия
при одновременном применении с барбитуратами, бензодиазепинами, клонидином, опиоидными анальгетиками, нейролептиками, транквилизаторами наблюдается усиление подавляющего действия на ЦНС. При одновременном приеме Сондокса с атропином или другими блокаторами М-холинорецепторов повышается риск возникновения антихолинергических побочных явлений: сухость во рту, затрудненное мочеиспускание. Алкоголь усиливает седативное действие доксиламина, что может сделать небезопасным вождение транспортных средств и работу с потенциально опасными механизмами.
Передозировка
возможна только при приеме в очень высоких дозах. Симптомы: мидриаз, гиперемия кожи лица, гипертермия, возбуждение, нарушения координации, дрожь, атетозные движения, судороги. При отсутствии лечения может развиться кома, сопровождающаяся коллапсом.
Лечение симптоматическое. По показаниям применяют противосудорожные препараты и проводят ИВЛ.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте.
Актуальная информация
Препарат Сондокс согласно АТС-классификации относится к 2 группам: 1-я группа лекарственных средств, действующих на нервную систему, а именно к снотворным и седативным препаратам; 2-я группа — антигистаминные препараты для системного применения (является блокатором гистаминовых H1-рецепторов). Действующим веществом Сондокса является доксиламина сукцинат. Сондокс оказывает седативное и М-холиноблокирующее действие. Основное показание к применению препарата —бессонница и другие нарушения сна. Препарат назначается взрослым и подросткам старше 15 лет. При назначении препарата необходимо помнить, что он может вызывать сонливость/снижать внимание. После пероральных доз доксиламина сукцината Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч.Т½ ― около 10 ч.
Доксиламина сукцинат, производное моноэтаноламина, представляет собой седативный антигистаминный препарат с антимускариновым и выраженным седативным действием. Доксиламина сукцинат применяется для уменьшения выраженности симптомов реакций гиперчувствительности, при кожных заболеваниях, вызывающих зуд, в качестве снотворного препарата при кратковременном лечении бессонницы, а также в качестве одного из составляющих препаратов с комплексным составом для симптоматического лечения кашля и простуды. Как правило, он больше не применяется для симптоматического лечения тошноты и рвоты на ранних сроках беременности. Пероральные дозы до 25 мг доксиламина сукцината назначали каждые 4–6 ч, максимум до 150 мг/сут (drugster.org). До начала 1980-х годов он широко применялся в сочетании с другими лекарственными средствами для контроля тошноты, связанной с беременностью, и даже до сих пор в некоторых странах зарегистрирован по этому показанию.
Актуальность проблемы
Бессонница является одним из наиболее распространенных симптомов психической патологии (аффективная, тревожная, ипохондрическая, астеническая, психотическая) и выявляет ряд характерных особенностей в зависимости от структуры психического расстройства. Психофармакотерапия бессонницы при психических расстройствах является важным аспектом наблюдения пациента. Доксиламин является одним из перспективных препаратов для коррекции бессонницы, как в сочетании с другими психотропными препаратами, так и в качестве монотерапии (Volel B.A. et al., 2019).
Симптомы нарушения сна широко распространены среди населения в целом, но они не всегда формируют полную клиническую картину бессонницы. При диагностике данного заболевания необходимо также учитывать соматические заболевания, обычно сопровождающиеся нарушением сна. Например, в одном из обзоров были представлены данные о симптомах бессонницы при гинекологических заболеваниях, таких как нарушения менструального цикла, эндометриоз, пери- и постменопауза (Burchakov D.I., 2018).
Недостаточное и плохое качество сна является распространенной проблемой у многих взрослых, и особенно у лиц пожилого возраста из-за повышенного риска развития неблагоприятных последствий для здоровья, включая артериальную гипертензию, сахарный диабет, ожирение, инсульт и инфаркт. Национальный фонд сна рекомендует продолжительность здорового сна 7–9 ч для взрослых в возрасте 26–64 лет и 7–8 ч сна для взрослых в возрасте 65 лет и старше. В результате проведенного исследования было установлено, что более 30% взрослого населения сообщали о продолжительности сна менее 7 ч, что повышает риск развития некоторых заболеваний и нарушения когнитивной функции. Более 13,7–37,75% лиц пожилого возраста, принимавших участие в международном исследовании, сообщили, что у них бывают проблемы со сном. И было зафиксировано, что чтобы избавиться от бессонницы, многие люди этой возрастной категории применяют безрецептурные (ОТС) препараты (Abraham O. et al., 2017).
Бессонница/нарушения сна?
Гистаминергическая система головного мозга играет важную роль в регуляции процессов сна и бодрствования. Кроме того, нейрональный гистамин участвует в обеспечении многих других функций мозга: поддержании гомеостаза мозговой ткани, регуляции некоторых нейроэндокринных функций, поведения, биоритмов, репродукции, температуры и массы тела, энергетического обмена и водного баланса, реакции на стресс. Модуляция гистаминергической системы может быть использована для лечения различных нарушений цикла сон–бодрствование (Strygin K.N., 2018).
Современная модель «трех П» — лечение хронической бессоницы
Одна из популярных моделей патогенеза хронической бессонницы — модель «трех П». Она объясняет происхождение и течение бессонницы на основе взаимодействия трех факторов: предрасполагающие (predisposing), провоцирующие (precipitating) и поддерживающие (perpetuating). Обсуждается роль каждой группы факторов и ее связь с состоянием гиперактивности мозга. Итак, к предрасполагающим факторам относятся: биологические, психологические, социальные, поведенческие. В качестве провоцирующего фактора развития инсомнии может выступать любое стрессовое событие. Поддерживающие факторы делятся на сенситивные, эмоциональные, когнитивные. В литературе описаны различные варианты когнитивно-поведенческой терапии и фармакологического лечения хронической бессонницы (Poluektov M.G., Pchelina P.V., 2015).
Бесконтрольный прием доксиламина как препарата безрецептурного отпуска
Учитывая растущий мировой рынок безрецептурных препаратов, мониторинг их ненадлежащего применения в контексте самолечения представляет особую проблему для общественного здравоохранения. В связи с этим была зафиксирована высокая распространенность постоянных ежедневных применений седативных антигистаминных препаратов из группы блокаторов гистаминовых H1-рецепторов. В то время как эти препараты рекомендуются только для коротких курсов лечения бессонницы, 72,2% участников, принимавших доксиламин, ежедневно применяли данный препарат, преимущественно в течение более 6 мес (Sudershan B. et al., 2017).
Терапия бессонницы
Нефармакологическое лечение
Лечение бессонницы следует индивидуализировать в зависимости от характера и тяжести симптомов и проводить после рассмотрения, диагностики и лечения ее причин. Нефармакологические методы лечения бессонницы считаются эффективными, если они уменьшают латентность начала сна или увеличивают общее время сна на 30 мин. К ним относится: стимулирующая контрольная терапия, парадоксальная интенциональная терапия, релаксационная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, терапия ограничения сна.
Фармакологическое лечение
Назначение препаратов для наступления сна в ночное время должно основываться на выраженности дневных симптомов и вероятности того, что кратковременная (острая) бессонница, если ее не лечить, может перерасти в длительную (хроническую). Идеальный препарат для быстрого наступления сна обладает такими характеристиками: имеет быстрое начало действия (для уменьшения задержки сна), продолжительность действия, которое предотвращает раннее утреннее пробуждение, и минимальные побочные эффекты. В терапии следует применять самую низкую эффективную дозу лекарственного средства. Препараты должны использоваться в течение короткого периода (2–4 нед) и периодически, в зависимости от возвращения пациента к приемлемому циклу сна.
Наиболее часто применяемыми лекарственными средствами для симптоматического лечения данного заболевания являются безрецептурные препараты ― антигистаминные препараты, димедрол и доксиламин. Однако для них характерны побочные реакции, которые включают сухость во рту, запоры и задержку мочи. Они эффективны при кратковременной терапии бессонницы, если их принимать перед сном; однако, их Т½ до 8 ч может вызвать остаточную седацию в дневное время (Ringdahl E.N. et al., 2004).
Передозировка, побочные реакции
Злоупотребление доксиламином и постоянное повышение его дозы может привести к передозировке препарата. Доксиламина сукцинат является антигистаминным препаратом, обладающим дополнительными снотворными, антихолинергическими и местными анестезирующими эффектами, впервые описанными в 1948 г. Например, в Корее и многих других странах это обычное безрецептурное лекарственное средство, передозировка которого не является единичным случаем. Клиническая симптоматика передозировки доксиламина сукцината включает сонливость, кому, судороги, мидриаз, тахикардию, психоз и рабдомиолиз. Серьезным осложнением может быть рабдомиолиз с последующим нарушением функции почек и острой почечной недостаточностью. Также были случаи острой почечной недостаточности и острого панкреатита (Lee Y.D., Lee S.T., 2002).
Исследования
В одном из исследований изучали эффективность доксиламина сукцината как снотворного препарата. Его эффективность сравнивали с эффективностью плацебо и стандартного препарата секобарбитала натрия. Исследование было двойным слепым рандомизированным с последующим наблюдением. В нем принимали участие 22 госпитализированных пациента с хроническим заболеванием, которые привыкли принимать на ночь снотворные препараты. Было установлено, что доксиламин в дозах 25 и 50 мг является эффективным снотворным лекарственным средством, с небольшой разницей в эффективности 2 доз. Была зафиксирована лучшая терапевтическая эффективность доксиламина по сравнению с секобарбиталом в дозе 100 мг, однако препарат несколько уступал секобарбиталу в дозе 200 мг. 50% пациентов сообщили об удовлетворительном сне при приеме плацебо. Побочные эффекты были слабо выражены, с небольшой разницей между различными препаратами и плацебо (Sjöqvist F., 1967).
Интраназальное введение доксиламина у пациентов с хроническим прерывистым нарушением сна. Новая лекарственная форма препарата?
Доксиламина сукцинат ― это H1-антигистаминный препарат первого поколения с неспецифическим антихолинергическим и седативным действием, который был одобрен FDA в 1978 г. как безрецептурный (ОТС) препарат для улучшения качества сна. Его рекомендуется применять за 30 мин до сна. Тем не менее клинические исследования, подтверждающие эффективность и безопасность перорально вводимого доксиламина сукцината, ограничены. В рандомизированном двойном слепом перекрестном исследовании доксиламин в дозах 25 и 50 мг превосходил плацебо, без различий между дозами, в стимулировании индукции сна и увеличении продолжительности сна у пациентов, привыкших принимать препараты от бессонницы. Был разработан доксиламина сукцинат (I фаза исследования) с дозированной интраназальной системой доставки. При применении данной лекарственной формы препарата ожидается более быстрое начало его действия с минимальным психомоторным нарушением при пробуждении и снижение потенциальных побочных эффектов по сравнению с пероральной формой.
В доклиническом исследовании, проведенном на крысах Sprague-Dawley, сообщили, что времени до выявления максимальных концентраций доксиламина сукцината в плазме крови понадобилось в 3 раза меньше, а биодоступность была почти в 3 раза выше после интраназального введения по сравнению с пероральным применением дозы. Эти данные свидетельствуют о том, что доксиламина сукцинат быстро и эффективно всасывается из слизистой оболочки носа, и этот факт побудил к разработке новой системы дозированной доставки для назального введения. Система интраназальной доставки была разработана с расчетом на то, что абсорбция после назального введения будет происходить более быстро и с меньшим метаболизмом первого прохождения по сравнению с существующими безрецептурными таблетками и, следовательно, позволит быстрее достигать эффективных концентраций лекарственного средства в головном мозге, что приводит к более быстрому началу действия. Из-за более быстрой абсорбции можно было ожидать, что возможным будет применение более низких доз сукцината доксиламина, вводимого через нос, что могло бы уменьшить выраженность побочных эффектов.
Однако в исследованных дозах интраназальная лекарственная форма препарата не повышала абсорбцию или системную биодоступность доксиламина сукцината по сравнению с пероральной таблеткой в дозе 25 мг.
Интраназальный спрей хорошо переносился; наиболее распространенными побочными эффектами были заложенность носа, сухость в носу и головная боль в области лба, которые были слабыми по интенсивности и кратковременными или прерывистыми.
Поэтому в будущем необходимо провести исследования с более высокими дозами доксиламина сукцината в форме назального спрея (Allison M, Hale C., 2018).