Харьков (адрес не указан)
Доступно в 408 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
58,32
Экономия при брони: -2,03 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
145,68
Экономия при брони: -16,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
54,29
Экономия при брони: -3,45 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,11
Экономия при брони: -22,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
110,46
Экономия при брони: -43,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
54,17
Экономия при брони: -3,28 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,77
Экономия при брони: -27,11 грн