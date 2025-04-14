Днепр (адрес не указан)
Доступно в 266 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
47,44
Экономия при брони: -3,16 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,48
Экономия при брони: -17,17 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
49,42
Экономия при брони: -3,15 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,59
Экономия при брони: -17,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
47,45
Экономия при брони: -3,14 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,52
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -69,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,60
Экономия при брони: -65,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
62,04
Экономия при брони: -2,61 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
153,76
Экономия при брони: -6,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
47,34
Экономия при брони: -3,07 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,17
Экономия при брони: -13,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -65,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
41,28
Экономия при брони: -1,42 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
152,60
Экономия при брони: -5,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
46,89
Экономия при брони: -2,58 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,76
Экономия при брони: -21,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
46,80
Экономия при брони: -4,27 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,46
Экономия при брони: -10,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
54,94
Экономия при брони: -2,07 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,53
Экономия при брони: -6,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
59,15
Экономия при брони: -6,31 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,92
Экономия при брони: -9,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
56,82
Экономия при брони: -1,94 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
145,67
Экономия при брони: -11,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда