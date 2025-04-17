Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
41,00
Экономия при брони: -2,02 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,66
Экономия при брони: -19,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
41,67
Экономия при брони: -6,60 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,07
Экономия при брони: -20,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
64,48
Экономия при брони: -18,04 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,05
Экономия при брони: -19,77 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
41,73
Экономия при брони: -2,74 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,28
Экономия при брони: -21,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
40,70
Экономия при брони: -5,63 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,60
Экономия при брони: -17,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
47,87
Экономия при брони: -2,29 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,53
Экономия при брони: -18,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,60
Экономия при брони: -66,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
63,38
Экономия при брони: -3,98 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
152,37
Экономия при брони: -34,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
61,42
Экономия при брони: -2,07 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
49,67
Экономия при брони: -10,48 грн