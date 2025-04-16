Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
62,69
Экономия при брони: -3,32 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,90
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
119,73
Экономия при брони: -21,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
71,95
Экономия при брони: -3,46 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,12
Экономия при брони: -26,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
62,80
Экономия при брони: -3,35 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
152,11
Экономия при брони: -23,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
73,48
Экономия при брони: -3,75 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,59
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
53,18
Экономия при брони: -2,62 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,32
Экономия при брони: -15,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,60
Экономия при брони: -66,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
40,88
Экономия при брони: -1,85 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,23
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,84
Экономия при брони: -13,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,63
Экономия при брони: -15,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
58,29
Экономия при брони: -2,47 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,02
Экономия при брони: -21,09 грн