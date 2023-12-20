случайная или преднамеренная передозировка возможна только при приеме доксиламина в высоких дозах. У детей интоксикация проявляется возбуждением, галлюцинациями, атаксией, нарушением координации движений, атетозом, судорогами. Симптомы возникают в указанной последовательности, однако в некоторых случаях первыми симптомами острого отравления могут быть тремор и атетоз. Часто наблюдаются симптомы атропинизации — мидриаз и паралич аккомодации, гиперемия кожи лица, гипертермия. В терминальной фазе развиваются коллапс и коматозное состояние. Смерть вследствие интоксикации может наступить в период между 2 и 98 ч после передозировки доксиламина. Симптоматика острого отравления у взрослых может отличаться: заторможенность и кома иногда возникают до развития судорог и возбуждения; гипертермия и гиперемия кожи отмечаются значительно реже. Лечение симптоматическое; проводят ИВЛ, назначают противосудорожные препараты.