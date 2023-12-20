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Активные вещества — “Д”ДОКСИЛАМИН (DOXYLAMINUM)

ДОКСИЛАМИН (DOXYLAMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 19 препаратов
Сонмил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Сонмил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1147 аптеках
от 96,84 грн
Цены в аптеках
Донормил таблетки шипучие, 15 мг, туба, № 10; UPSA
Донормил Таблетки шипучие, 15 мг, туба, № 10 UPSA
В 1040 аптеках
от 154,05 грн
Цены в аптеках
Донормил таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, туба, № 10; UPSA
Донормил Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, туба, № 10 UPSA
В 1019 аптеках
от 137,23 грн
Цены в аптеках
Сонмил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Сонмил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 963 аптеках
от 32,23 грн
Цены в аптеках
Донормил таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, туба, № 30; UPSA
Донормил Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, туба, № 30 UPSA
В 891 аптеке
от 231,50 грн
Цены в аптеках
Сондокс® таблетки, 0,015 г, блистер, № 30; Красная звезда
Сондокс® Таблетки, 0,015 г, блистер, № 30 Красная звезда
В 786 аптеках
от 86,53 грн
Цены в аптеках
Сонникс® таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, № 30; Астрафарм
Сонникс® Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, № 30 Астрафарм
В 722 аптеках
от 86,30 грн
Цены в аптеках
Гипнос таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Гипнос Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 669 аптеках
от 80,85 грн
Цены в аптеках
Гипнос капли оральные, раствор, 15 мг/0,6 мл, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Дарница
Гипнос Капли оральные, раствор, 15 мг/0,6 мл, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Дарница
В 625 аптеках
от 39,23 грн
Цены в аптеках
Гипнос капли оральные, раствор, 15 мг/0,6 мл, флакон-капельница, 50 мл, № 1; Дарница
Гипнос Капли оральные, раствор, 15 мг/0,6 мл, флакон-капельница, 50 мл, № 1 Дарница
В 522 аптеках
от 130,10 грн
Цены в аптеках
Гипнос таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Гипнос Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
В 489 аптеках
от 41,36 грн
Цены в аптеках
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 30; KRKA d.d. Novo Mesto
Слипзон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 30 KRKA d.d. Novo Mesto
В 322 аптеках
от 99,49 грн
Цены в аптеках
Сондокс® таблетки, 0,015 г, блистер, № 10; Красная звезда
Сондокс® Таблетки, 0,015 г, блистер, № 10 Красная звезда
В 269 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Сонникс® таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, № 10; Астрафарм
Сонникс® Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, № 10 Астрафарм
В 144 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Сонникс® таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, тм tabula vita, тм tabula vita, № 30; Астрафарм
Сонникс® Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, тм tabula vita, тм tabula vita, № 30 Астрафарм
В 62 аптеках
от 135,00 грн
Цены в аптеках
Слипзон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 10; KRKA d.d. Novo Mesto
Слипзон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, блистер, № 10 KRKA d.d. Novo Mesto
В 44 аптеках
от 53,43 грн
Цены в аптеках
Сон-Найт таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30; Здоровье Группа компаний
Сон-Найт Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30 Здоровье Группа компаний
В 12 аптеках
от 64,22 грн
Цены в аптеках
Сонникс® таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, тм а+, тм а+, № 30; Астрафарм
Сонникс® Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг, блистер в коробке, тм а+, тм а+, № 30 Астрафарм
В 1 аптеке
от 108,00 грн
Цены в аптеках
Донормил таблетки шипучие, 15 мг, туба, № 20; UPSA
Донормил Таблетки шипучие, 15 мг, туба, № 20 UPSA
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки шипучие.

блокатор Н1-рецепторов группы этаноламинов с выраженным седативным и М-холинолитическим действием. Обладает снотворным эффектом, сокращает время засыпания, увеличивает продолжительность и улучшает качество сна, не влияя на его физиологические фазы.

бессонница.

внутрь, взрослым и детям в возрасте старше 15 лет по 7,5–15 мг (до 30 мг на прием) за 15–30 мин до сна.

закрытоугольная глаукома, БА, ХОБЛ, илеус, обструкция желчных путей, нарушения уродинамики при заболеваниях предстательной железы, возраст до 15 лет.

отмечаются довольно редко и обусловлены антихолинергическим действием доксиламина, возможны ощущение сухости во рту, нарушение аккомодации. Сонливость в дневное время требует снижения дозы.

клинические исследования не выявили тератогенного действия доксиламина. Не рекомендуется назначать в период кормления грудью, поскольку доксиламин экскретируется с грудным молоком.
Во время приема доксиламина следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе, требующей повышенного внимания, необходимо исключить употребление алкогольных напитков.

алкоголь потенцирует седативное действие доксиламина. При сочетании с атропином, имипрамином, антипаркинсоническими препаратами с холинолитическим действием, дизопирамидом, нейролептиками фенотиазинового ряда, спазмолитиками возможно усиление антихолинергического действия — задержка мочи, запор, ксеростомия. При одновременном назначении с антидепрессантами (за исключением селективных ингибиторов МАО), барбитуратами, бензодиазепинами, клонидином, опиатными анальгетиками, противокашлевыми препаратами центрального действия, нейролептиками и транквилизаторами (в том числе небензодиазепиновой структуры) возможно значительное потенцирование седативного эффекта доксиламина.

случайная или преднамеренная передозировка возможна только при приеме доксиламина в высоких дозах. У детей интоксикация проявляется возбуждением, галлюцинациями, атаксией, нарушением координации движений, атетозом, судорогами. Симптомы возникают в указанной последовательности, однако в некоторых случаях первыми симптомами острого отравления могут быть тремор и атетоз. Часто наблюдаются симптомы атропинизации — мидриаз и паралич аккомодации, гиперемия кожи лица, гипертермия. В терминальной фазе развиваются коллапс и коматозное состояние. Смерть вследствие интоксикации может наступить в период между 2 и 98 ч после передозировки доксиламина. Симптоматика острого отравления у взрослых может отличаться: заторможенность и кома иногда возникают до развития судорог и возбуждения; гипертермия и гиперемия кожи отмечаются значительно реже. Лечение симптоматическое; проводят ИВЛ, назначают противосудорожные препараты.