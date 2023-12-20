ДОКСИЛАМИН (DOXYLAMINUM) Действующее вещество
блокатор Н1-рецепторов группы этаноламинов с выраженным седативным и М-холинолитическим действием. Обладает снотворным эффектом, сокращает время засыпания, увеличивает продолжительность и улучшает качество сна, не влияя на его физиологические фазы.
бессонница.
внутрь, взрослым и детям в возрасте старше 15 лет по 7,5–15 мг (до 30 мг на прием) за 15–30 мин до сна.
закрытоугольная глаукома, БА, ХОБЛ, илеус, обструкция желчных путей, нарушения уродинамики при заболеваниях предстательной железы, возраст до 15 лет.
отмечаются довольно редко и обусловлены антихолинергическим действием доксиламина, возможны ощущение сухости во рту, нарушение аккомодации. Сонливость в дневное время требует снижения дозы.
клинические исследования не выявили тератогенного действия доксиламина. Не рекомендуется назначать в период кормления грудью, поскольку доксиламин экскретируется с грудным молоком.
Во время приема доксиламина следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе, требующей повышенного внимания, необходимо исключить употребление алкогольных напитков.
алкоголь потенцирует седативное действие доксиламина. При сочетании с атропином, имипрамином, антипаркинсоническими препаратами с холинолитическим действием, дизопирамидом, нейролептиками фенотиазинового ряда, спазмолитиками возможно усиление антихолинергического действия — задержка мочи, запор, ксеростомия. При одновременном назначении с антидепрессантами (за исключением селективных ингибиторов МАО), барбитуратами, бензодиазепинами, клонидином, опиатными анальгетиками, противокашлевыми препаратами центрального действия, нейролептиками и транквилизаторами (в том числе небензодиазепиновой структуры) возможно значительное потенцирование седативного эффекта доксиламина.
случайная или преднамеренная передозировка возможна только при приеме доксиламина в высоких дозах. У детей интоксикация проявляется возбуждением, галлюцинациями, атаксией, нарушением координации движений, атетозом, судорогами. Симптомы возникают в указанной последовательности, однако в некоторых случаях первыми симптомами острого отравления могут быть тремор и атетоз. Часто наблюдаются симптомы атропинизации — мидриаз и паралич аккомодации, гиперемия кожи лица, гипертермия. В терминальной фазе развиваются коллапс и коматозное состояние. Смерть вследствие интоксикации может наступить в период между 2 и 98 ч после передозировки доксиламина. Симптоматика острого отравления у взрослых может отличаться: заторможенность и кома иногда возникают до развития судорог и возбуждения; гипертермия и гиперемия кожи отмечаются значительно реже. Лечение симптоматическое; проводят ИВЛ, назначают противосудорожные препараты.