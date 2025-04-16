Николаев (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
57,88
Экономия при брони: -11,44 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,84
Экономия при брони: -30,16 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
41,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,73
Экономия при брони: -15,63 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
48,15
Экономия при брони: -2,53 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,83
Экономия при брони: -19,28 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
41,79
Экономия при брони: -2,82 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,50
Экономия при брони: -20,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
110,46
Экономия при брони: -44,56 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
48,65
Экономия при брони: -5,79 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,94
Экономия при брони: -16,82 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
53,31
Экономия при брони: -2,81 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,84
Экономия при брони: -30,16 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
52,48
Экономия при брони: -1,94 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,40
Экономия при брони: -27,72 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн