Одесса (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
47,96
Экономия при брони: -2,33 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
171,83
Экономия при брони: -7,92 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
57,11
Экономия при брони: -2,27 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
159,84
Экономия при брони: -5,91 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
60,45
Экономия при брони: -2,58 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,27
Экономия при брони: -18,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
60,04
Экономия при брони: -2,17 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,29
Экономия при брони: -17,14 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -65,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
57,66
Экономия при брони: -2,79 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,96
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
60,57
Экономия при брони: -3,56 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,81
Экономия при брони: -13,27 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -69,10 грн