Киев (адрес не указан)
Доступно в 866 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -69,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -69,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
153,70
Экономия при брони: -32,98 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
53,12
Экономия при брони: -2,29 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,85
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
153,70
Экономия при брони: -32,98 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
59,15
Экономия при брони: -3,27 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,92
Экономия при брони: -14,39 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -69,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда