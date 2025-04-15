Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
129,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
39,08
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
40,71
Экономия при брони: -1,76 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,61
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
53,43
Экономия при брони: -2,57 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,71
Экономия при брони: -24,23 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
46,67
Экономия при брони: -6,67 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
117,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
42,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
39,08
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
40,50
Экономия при брони: -1,51 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
145,88
Экономия при брони: -6,17 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,60
Экономия при брони: -66,80 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
57,87
Экономия при брони: -5,49 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,36
Экономия при брони: -22,47 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
57,00
Экономия при брони: -4,62 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,12
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
46,60
Экономия при брони: -5,14 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
147,82
Экономия при брони: -10,05 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
132,00
Экономия при брони: -34,20 грн