Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
168,20
Экономия при брони: -5,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
51,59
Экономия при брони: -3,19 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
150,29
Экономия при брони: -23,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
111,02
Экономия при брони: -44,82 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
58,10
Экономия при брони: -3,28 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
148,95
Экономия при брони: -18,71 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -66,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
50,24
Экономия при брони: -1,84 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,37
Экономия при брони: -17,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
169,20
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
57,32
Экономия при брони: -8,86 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
146,95
Экономия при брони: -18,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
54,28
Экономия при брони: -3,42 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
153,26
Экономия при брони: -34,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда