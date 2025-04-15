Львов (адрес не указан)
Доступно в 245 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
47,18
Экономия при брони: -2,87 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,66
Экономия при брони: -13,68 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
55,18
Экономия при брони: -21,84 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Пульс
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
110,46
Экономия при брони: -43,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -65,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
59,28
Экономия при брони: -7,12 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,26
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №10
Красная звезда
70,19
Экономия при брони: -3,92 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
149,35
Экономия при брони: -9,54 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 44 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,60
Экономия при брони: -65,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -65,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блистер №30
Красная звезда
165,70
Экономия при брони: -65,60 грн