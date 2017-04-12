детям в возрасте до 6 лет — по 1 чайной ложке 4–5 раз в сутки; 6–12 лет — по 2 чайные ложки 4–5 раз в сутки. Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым — по 1 столовой ложке 4–5 раз в сутки. Продолжительность применения определяется индивидуально.