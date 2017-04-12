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Алтемикс (Althemix) (166411) - инструкция по применению ATC-классификация

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Алтемикс (Althemix)
Цена в городе Киев
от 45,00 грн
Без рецепта
1 шт, 25 мг/5 мл от 45,00 грн
В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Дозировка
25 мг/5 мл
Объем
100 мл
ATC-група
R05C A05 Корень алтея
Регистрационное удостоверение
UA/7157/01/01 от 12.04.2017
Международное название
ALTHAEA OFFICINALIS*& (АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ*&)

Алтемикс инструкция по применению

Фармакологические свойства

оказывает отхаркивающее, обволакивающее, противовоспалительное действие. Фармакологический эффект экстракта корня алтея лекарственного заключается в увеличении секреции бронхиальных желез, снижении вязкости мокроты, облегчении ее отхаркивания и улучшении дыхания. Комплекс других ингредиентов усиливает действие экстракта, стимулируя секрецию бронхиальных желез и в определенной мере влияя на функцию мерцательного эпителия. Препарат нетоксичен.

Показания Алтемикс

как отхаркивающее средство при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей (бронхит, трахеит, ларингит, бронхопневмония, БА, коклюш).

Применение Алтемикс

детям в возрасте до 6 лет — по 1 чайной ложке 4–5 раз в сутки; 6–12 лет — по 2 чайные ложки 4–5 раз в сутки. Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым — по 1 столовой ложке 4–5 раз в сутки. Продолжительность применения определяется индивидуально.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции.

Особые указания

Алтемикс не содержит сахара, поэтому его могут принимать больные сахарным диабетом. Перед употреблением препарат следует взбалтывать.

Взаимодействия

при одновременном применении с противовоспалительными средствами препарат пролонгирует их действие, повышает их терапевтическую эффективность и уменьшает выраженность побочных эффектов.

Передозировка

возможны тошнота, рвота. Рекомендуется промывание желудка.

Условия хранения

в защищенном от света месте при температуре до 25 °С. После вскрытия флакон хранят в прохладном месте не более 10 дней.

Алтемикс
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл с мерной ложкой, №1
от 45,00 грн
В наличии в 5 аптеках
Цены в аптеках
Алтемикс
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл с мерной ложкой, №1
от 45,00 грн
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