Алтемикс (Althemix) (166411) - инструкция по применению ATC-классификация
Алтемикс инструкция по применению
Фармакологические свойства
оказывает отхаркивающее, обволакивающее, противовоспалительное действие. Фармакологический эффект экстракта корня алтея лекарственного заключается в увеличении секреции бронхиальных желез, снижении вязкости мокроты, облегчении ее отхаркивания и улучшении дыхания. Комплекс других ингредиентов усиливает действие экстракта, стимулируя секрецию бронхиальных желез и в определенной мере влияя на функцию мерцательного эпителия. Препарат нетоксичен.
Показания Алтемикс
как отхаркивающее средство при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей (бронхит, трахеит, ларингит, бронхопневмония, БА, коклюш).
Применение Алтемикс
детям в возрасте до 6 лет — по 1 чайной ложке 4–5 раз в сутки; 6–12 лет — по 2 чайные ложки 4–5 раз в сутки. Детям в возрасте старше 12 лет и взрослым — по 1 столовой ложке 4–5 раз в сутки. Продолжительность применения определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции.
Особые указания
Алтемикс не содержит сахара, поэтому его могут принимать больные сахарным диабетом. Перед употреблением препарат следует взбалтывать.
Взаимодействия
при одновременном применении с противовоспалительными средствами препарат пролонгирует их действие, повышает их терапевтическую эффективность и уменьшает выраженность побочных эффектов.
Передозировка
возможны тошнота, рвота. Рекомендуется промывание желудка.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре до 25 °С. После вскрытия флакон хранят в прохладном месте не более 10 дней.