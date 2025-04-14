Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
71,40
Экономия при брони: -9,70 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
26.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,17
Экономия при брони: -3,17 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 8 мин
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
107.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,13
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
109.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,85
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Покров, ул. Центральная, 25
109.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,60
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 8 мин
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,14
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
120.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,71
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
121.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,63
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
121.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,24
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
121.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
64,11
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
132.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,98
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 8 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
134.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,36
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн