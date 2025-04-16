Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,37
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,14
Экономия при брони: -3,42 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,26
Экономия при брони: -2,54 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Старовокзальная, 26-А
3.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,82
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,71
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,97
Экономия при брони: -2,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,75
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
12.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,22
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,80
Экономия при брони: -4,11 грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,32
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,76
Экономия при брони: -4,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
84.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,27
Экономия при брони: -2,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
92.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
71,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
112.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
114.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,17
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн