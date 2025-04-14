Одесса (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
57,90
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
3.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,92
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
7.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
9.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
12.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
14.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
14.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Закрыто
Открывается через 55 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
14.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
14.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
14.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Аптека акс социальная
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
9.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Закрыто
Открывается через 55 мин
Фонтанка, ул. Греческая, 2
14.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
64,41
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,66
Экономия при брони: -2,96 грн