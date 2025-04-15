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Алтемикс (Althemix)

Алтемикс (Althemix)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,17
Экономия при брони: -3,17 грн
62,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
65.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,27
Экономия при брони: -2,58 грн
59,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
68.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
71,40
Экономия при брони: -9,70 грн
61,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
70.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,76
Экономия при брони: -4,07 грн
59,69 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
78.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
82.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,32
Экономия при брони: -3,63 грн
59,69 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
83.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,32 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
62,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
126.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,22
Экономия при брони: -2,53 грн
59,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
126.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,75
Экономия при брони: -3,03 грн
56,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
126.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,97
Экономия при брони: -2,28 грн
59,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
127.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,71
Экономия при брони: -4,02 грн
59,69 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,80
Экономия при брони: -4,11 грн
59,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
133.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,37
Экономия при брони: -3,68 грн
59,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
136.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,14
Экономия при брони: -3,42 грн
56,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
136.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,26
Экономия при брони: -2,54 грн
56,72 грн
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