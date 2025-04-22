Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,94
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,73
Экономия при брони: -4,01 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
68,20
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
8.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,62
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
52,08
Экономия при брони: -1,56 грн
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Аптека низких цен
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
24.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,87
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Героев Майдана, 12
24.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,72
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
77.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,77
Экономия при брони: -2,05 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бобринец, ул. Независимости, 109
291.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
71,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 117/1
308.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
344.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,04
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
346.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,95
Экономия при брони: -3,26 грн