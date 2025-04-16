Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
64,39
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
9.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,07
Экономия при брони: -2,37 грн
В городах рядом
Аптека enter
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
97.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
98.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 56
98.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Европейская, 48
107.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
108.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,20
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
108.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
109.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
109.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,05
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
109.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
112.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
112.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Глодан Семьи, 10/1
113.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
113.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье