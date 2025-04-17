Киев
Алтемикс (Althemix)

Алтемикс (Althemix)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
131.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,94
Экономия при брони: -3,22 грн
56,72 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
182.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
61,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
189.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,76
Экономия при брони: -2,04 грн
56,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
191.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,07
Экономия при брони: -3,35 грн
56,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
191.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,31
Экономия при брони: -2,59 грн
56,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
193.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
68,20
Экономия при брони: -6,50 грн
61,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
196.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,99
Экономия при брони: -2,27 грн
56,72 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
53,84 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
48,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
199.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,70
Экономия при брони: -2,98 грн
56,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -3,00 грн
59,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони: -3,00 грн
59,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
209.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
52,08
Экономия при брони: -1,56 грн
50,52 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
212.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
64,40
Экономия при брони: -3,70 грн
60,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Почаев, ул. Шевченко Тараса, 7
231.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
72,90
Экономия при брони: -3,50 грн
69,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,31 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
299.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
71,20
Экономия при брони: -1,80 грн
69,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
325.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,34
Экономия при брони: -3,62 грн
56,72 грн
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