Киев
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Алтемикс (Althemix)
Алтемикс (Althemix)
Чернигов
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
52,08
Экономия при брони:
-1,56 грн
50,52
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,36
Экономия при брони:
-3,64 грн
56,72
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
48,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
53,84
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 12
129.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,76
Экономия при брони:
-4,04 грн
56,72
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
129.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,59
Экономия при брони:
-2,87 грн
56,72
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
59,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
131.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,13
Экономия при брони:
-2,41 грн
56,72
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
132.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
68,20
Экономия при брони:
-6,50 грн
61,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
136.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,08
Экономия при брони:
-3,36 грн
56,72
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
205.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,47
Экономия при брони:
-2,75 грн
56,72
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,31
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,32
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
387.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
71,20
Экономия при брони:
-1,80 грн
69,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
65,00
Экономия при брони:
-3,00 грн
62,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
408.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,32
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
413.5 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,52
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
416.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
62,34
Экономия при брони:
-2,65 грн
59,69
грн
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