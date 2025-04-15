Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,50
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,34
Экономия при брони: -3,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,47
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,82
Экономия при брони: -3,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Липинского, 60
3.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
72,90
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,98
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,40
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,94
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,11
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,81
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Львов, просп. Красной Калины, 105
6.7 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,96
Экономия при брони: -3,24 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/1
63.9 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,69
Экономия при брони: -2,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Стрый, ул. Корчака, 1/3
65.4 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,18
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Самбор, ул. Валовая, 46
69.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,48
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
118.3 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
63,46
Экономия при брони: -2,76 грн
Аптека низких цен
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
435.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,05
Экономия при брони: -2,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Буча, ул. Героев Майдана, 12
448.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
58,96
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
448.2 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
60,49
Экономия при брони: -3,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
463.0 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
59,96
Экономия при брони: -3,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 6
463.6 км
Алтемикс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
68,20
Экономия при брони: -3,90 грн