Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus) (166191) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюкозы раствор 5% для инфузий инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующее вещество: глюкоза;
100 мл раствора содержат глюкозы (в пересчете на глюкозу безводную) 5 г;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость, теоретическая осмолярность — 278 мосмоль/л, pH 3,5–6,5.
Фармакотерапевтическая группа
Кровезаменители и перфузионные растворы.
Код АТХ В05С Х01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор глюкозы 5% изотоничен относительно плазмы крови и при его внутривенном введении пополняет объем циркулирующей крови, при ее потере является источником питательного материала, а также способствует выведению яда из организма. Глюкоза обеспечивает субстратное пополнение энергозатрат. При внутривенных инъекциях активизирует метаболические процессы, улучшает антитоксическую функцию печени, усиливает сократительную активность миокарда, расширяет сосуды, увеличивает диурез.
Фармакокинетика.
После введения быстро распределяется в тканях организма. Экскретируется почками.
Показания
- Гипер- и изотоническая дегидратация;
- у детей для предотвращения нарушений водно-электролитного баланса во время оперативных вмешательств;
- интоксикация;
- гипогликемия;
- как растворитель других совместимых растворов лекарственных средств.
Противопоказания
Раствор глюкозы 5% противопоказан пациентам с:
- гипергликемией;
- гиперчувствительностью к глюкозе.
Препарат не вводить одновременно с препаратами крови.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с тиазидными диуретиками и фуросемидом следует учитывать их способность влиять на уровень глюкозы в сыворотке крови. Инсулин способствует попаданию глюкозы в периферические ткани. Раствор глюкозы уменьшает токсичное влияние пиразинамида на печень. Введение большого объема раствора глюкозы способствует развитию гипокалиемии, что повышает токсичность одновременно применяемых препаратов наперстянки. Глюкоза несовместима в растворах с аминофиллином, растворимыми барбитуратами, гидрокортизоном, канамицином, растворимыми сульфаниламидами, цианокобаламином.
Особенности применения
Препарат очень осторожно следует применять пациентам с внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями.
При длительном внутривенном применении препарата необходим контроль уровня сахара в крови.
С целью предупреждения возникновения гипоосмолярности плазмы 5% раствор Глюкозы можно комбинировать с введением изотонического раствора хлорида натрия.
При введении больших доз при необходимости назначать инсулин под кожу из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы.
Содержимое флакона может быть использовано только для одного пациента. После нарушения герметичности бутылки или полиэтиленового флакона неиспользованную часть содержимого бутылки или флакона нужно выбросить.
Способ применения и дозы
Препарат применять внутривенно капельно. Доза для взрослых составляет до 1500 мл в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых составляет 2 000 мл. При необходимости максимальная скорость введения для взрослых — 150 капель в минуту (500 мл/ч).
Дети
Детям доза зависит от возраста, массы тела, состояния и лабораторных показателей.
Побочные реакции
Общие реакции организма,нарушения электролитного баланса:
- гипокалиемия;
- гипофосфатемия;
- гипомагниемия;
- гипонатриемия;
- гиперволемия;
- гипергликемия.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции (гипертермия, кожные высыпания, ангионевротический отек, шок).
Со стороны желудочно-кишечного тракта:
• очень редко — тошнота центрального происхождения.
В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и предоставить соответствующую помощь.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием для использования. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием для применения препарата.
Упаковка
По 200 мл или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.
Заявитель
Частное акционерное общество «Инфузия».