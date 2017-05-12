Препарат очень осторожно следует применять пациентам с внутричерепными и внутриспинальными кровоизлияниями.

При длительном внутривенном применении препарата необходим контроль уровня сахара в крови.

С целью предупреждения возникновения гипоосмолярности плазмы 5% раствор Глюкозы можно комбинировать с введением изотонического раствора хлорида натрия.

При введении больших доз при необходимости назначать инсулин под кожу из расчета 1 ЕД на 4–5 г глюкозы.

Содержимое флакона может быть использовано только для одного пациента. После нарушения герметичности бутылки или полиэтиленового флакона неиспользованную часть содержимого бутылки или флакона нужно выбросить.