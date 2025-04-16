Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
20.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
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Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
108.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
112.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
114.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Закрыто
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116.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,83
Экономия при брони: -3,83 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
123.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Закрыто
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Светловодск, ул. Героев Украины, 110
127.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
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Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
130.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
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Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
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Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
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Аптека интернет цен
Закрыто
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Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия