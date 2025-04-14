Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
64,30
Экономия при брони: -1,10 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
21.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,83
Экономия при брони: -3,83 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
32.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
65.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
77.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
78.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
108.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
45,63
Экономия при брони: -0,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
115.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
116.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
126.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия