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Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Харьков
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 13
48.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,82
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
77.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
40,61
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
45,63
Экономия при брони:
-0,03 грн
45,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 2
145.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Решетиловка, ул. Шевченко Тараса, 3
162.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
45,60
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Гадяч, ул. Гетманская, 17
166.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
40,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
64,30
Экономия при брони:
-1,10 грн
63,20
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
193.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
26,05
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,83
Экономия при брони:
-3,83 грн
59,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
196.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,61
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
203.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
203.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
203.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
57,60
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
242.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,90
грн
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Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,10
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
56,99
Экономия при брони:
-0,01 грн
56,98
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
253.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,62
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 80
255.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
256.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,61
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
257.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
32,40
грн
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