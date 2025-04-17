Киев
Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)

Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 48 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,90 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Братиславская, 20
123.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,90 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
75,02
Экономия при брони: -2,25 грн
72,77 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
125.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
126.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
40,61 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
126.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
57,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
32,93 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
43,30 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 80
135.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
38,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
136.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
54,62
Экономия при брони: -1,64 грн
52,98 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
138.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,17
Экономия при брони: -2,50 грн
80,67 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
138.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,74
Экономия при брони: -2,42 грн
78,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
138.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
40,61 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
154.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,08
Экономия при брони: -2,40 грн
77,68 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Ляшко Мирослава, 14
155.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
45,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Пирятин, ул. Соборная, 36
163.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
57,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
185.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,11
Экономия при брони: -1,83 грн
59,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
215.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
50,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Гадяч, ул. Гетманская, 17
226.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,10 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное