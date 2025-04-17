Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека 36,6
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
118.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Киев, ул. Братиславская, 20
123.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
75,02
Экономия при брони: -2,25 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
125.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Энтузиастов, 37
126.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
126.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Конотоп, просп. Мира, 80
135.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
136.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
54,62
Экономия при брони: -1,64 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
138.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,17
Экономия при брони: -2,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
138.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,74
Экономия при брони: -2,42 грн
Бажаемо здоровья
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
138.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
154.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,08
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Шостка, ул. Ляшко Мирослава, 14
155.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Пирятин, ул. Соборная, 36
163.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
185.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,11
Экономия при брони: -1,83 грн
Бажаемо здоровья
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
215.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Гадяч, ул. Гетманская, 17
226.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия