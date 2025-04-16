Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Открыто
Закроется через 28 мин
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
108.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
150.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека акс социальная
Шабо, ул. Центральная, 65-А
151.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
157.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
170.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
171.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
175.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
240.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,29
Экономия при брони: -0,29 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
249.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
251.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
252.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
253.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
259.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
259.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия