Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Аболмасова Андрея, 6
4.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
5.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братиславская, 20
7.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
8.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
54,62
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
9.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
10.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
12.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,74
Экономия при брони: -2,42 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
17.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
75,02
Экономия при брони: -2,25 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
12.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
20.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,17
Экономия при брони: -2,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
50.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,08
Экономия при брони: -2,40 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
60.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,11
Экономия при брони: -1,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
94.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
126.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
131.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Хлебная, 19
132.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Пирятин, ул. Соборная, 36
143.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия