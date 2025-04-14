Киев
Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)

Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
34,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,78 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Шабо, ул. Центральная, 65-А
45.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
36,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
12,45 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,29
Экономия при брони: -0,29 грн
43,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,61 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
36,60 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
263.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
276.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
40,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
318.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
36,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
328.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
342.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,80 грн
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
58,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
47,63 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
343.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:15
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
344.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
45,59 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
344.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
28,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,60 грн
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