Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 56 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека акс социальная
Шабо, ул. Центральная, 65-А
45.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
115.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,29
Экономия при брони: -0,29 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
263.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
276.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
276.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
318.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 32
328.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Светловодск, ул. Героев Украины, 110
342.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 56 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Амосова Николая, 16
343.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 35
344.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека24
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
344.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия