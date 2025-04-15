Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека24
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
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Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Не болей
Открыто
Закроется через 27 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
72.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
78.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Вольная, 13
84.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
62,83
Экономия при брони: -3,83 грн
Народная аптека
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
94.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Народная аптека
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
108.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3
125.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
126.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
130.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
133.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия