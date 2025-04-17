Киев
Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)

Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
63.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30
Экономия при брони: -6,70 грн
36,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
105.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
50,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Вайсера, 28
111.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30
Экономия при брони: -11,10 грн
32,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
112.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
50,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Хлебная, 19
114.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
50,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
121.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
31,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
125.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
43,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
137.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,29
Экономия при брони: -0,29 грн
43,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
137.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,10 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
138.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
61,11
Экономия при брони: -1,83 грн
59,28 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,08
Экономия при брони: -2,40 грн
77,68 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
165.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
39,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
83,17
Экономия при брони: -2,50 грн
80,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24-А
186.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
40,61 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
190.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
54,62
Экономия при брони: -1,64 грн
52,98 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
191.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,74
Экономия при брони: -2,42 грн
78,32 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
196.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
75,02
Экономия при брони: -2,25 грн
72,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
198.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
43,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
32,93 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
42,90 грн
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