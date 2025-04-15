Глюкозы раствор 5% для инфузий (Solutio glucosi 5% pro injectionibus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 51
114.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 62-А
117.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 74
138.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
208.0 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
209.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Вайсера, 28
218.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30
Экономия при брони: -11,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Школьная, 1
221.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
249.2 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30
Экономия при брони: -11,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
251.8 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Понинка, ул. Победы, 31
254.3 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
44,10
Экономия при брони: -0,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
310.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-К
318.4 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 200 мл №1
Инфузия
43,30
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Хлебная, 19
335.7 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 41-Б
337.5 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 19
389.9 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
418.6 км
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий 5 % бутылка 400 мл №1
Инфузия
80,08
Экономия при брони: -2,40 грн