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Активные вещества — “Д”ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*)

ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*) Действующее вещество

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Найдено: 36 препаратов
Глюкоза-Дарница раствор для инъекций, 400 мг/мл, ампула, 20 мл, № 10; Дарница
Глюкоза-Дарница Раствор для инъекций, 400 мг/мл, ампула, 20 мл, № 10 Дарница
В 873 аптеках
от 128,50 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Тест порошок для орального раствора, 75 г, контейнер, № 1; Исток-Плюс
Глюкоза-Тест Порошок для орального раствора, 75 г, контейнер, № 1 Исток-Плюс
В 559 аптеках
от 58,84 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Дарница раствор для инфузий, 50 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1; Дарница
Глюкоза-Дарница Раствор для инфузий, 50 мг/мл, флакон, 200 мл, № 1 Дарница
В 545 аптеках
от 14,20 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 542 аптеках
от 16,70 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Дарница раствор для инфузий, 50 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1; Дарница
Глюкоза-Дарница Раствор для инфузий, 50 мг/мл, флакон, 400 мл, № 1 Дарница
В 370 аптеках
от 20,60 грн
Цены в аптеках
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ порошок дозированный, 75 г, пакет, № 1; Фармак
ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ Порошок дозированный, 75 г, пакет, № 1 Фармак
В 347 аптеках
от 46,50 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 100 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 100 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 315 аптеках
от 22,68 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 291 аптеке
от 16,58 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инъекций, 40 %, ампула, 20 мл, № 10; Фармак
Глюкоза Раствор для инъекций, 40 %, ампула, 20 мл, № 10 Фармак
В 200 аптеках
от 142,70 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инъекций, 40 %, ампула, 10 мл, № 10; Фармак
Глюкоза Раствор для инъекций, 40 %, ампула, 10 мл, № 10 Фармак
В 187 аптеках
от 64,00 грн
Цены в аптеках
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 400 мл, № 1; Инфузия
Глюкозы раствор 10% для инфузий Раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 400 мл, № 1 Инфузия
В 181 аптеке
от 28,99 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 400 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 181 аптеке
от 28,30 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 200 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 126 аптеках
от 18,37 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 72 аптеках
от 18,09 грн
Цены в аптеках
Глюкозы раствор 10% для инфузий раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Глюкозы раствор 10% для инфузий Раствор для инфузий, 10 %, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 42 аптеках
от 20,35 грн
Цены в аптеках
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 200 мл, № 1; Инфузия
Глюкозы раствор 5% для инфузий Раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 200 мл, № 1 Инфузия
В 35 аптеках
от 10,42 грн
Цены в аптеках
Глюкозы раствор 5% для инфузий раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 400 мл, № 1; Инфузия
Глюкозы раствор 5% для инфузий Раствор для инфузий, 5 %, бутылка, 400 мл, № 1 Инфузия
В 24 аптеках
от 17,97 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 3000 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 3000 мл, № 1 Фарматрейд
В 18 аптеках
от 180,31 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 400 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 16 аптеках
от 23,65 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
В 10 аптеках
от 25,40 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 1000 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 1000 мл, № 1 Фарматрейд
В 3 аптеках
от 65,13 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 500 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 500 мл, № 1 Фарматрейд
В 2 аптеках
от 50,92 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий, 50 мг/мл, пакет, 500 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм Раствор для инфузий, 50 мг/мл, пакет, 500 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 2 аптеках
от 46,83 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 400 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 400 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеке
от 40,83 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 10 %, контейнер, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 10 %, контейнер, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеке
от 36,02 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 10 %, контейнер, 400 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 10 %, контейнер, 400 мл, № 1 Фарматрейд
В 1 аптеке
от 50,54 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 500 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 500 мл, № 1 Юрия-Фарм
В 1 аптеке
от 48,45 грн
Цены в аптеках
Глюкоза-Новофарм раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 500 мл, № 1; Новофарм-Биосинтез
Глюкоза-Новофарм Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 500 мл, № 1 Новофарм-Биосинтез
В 1 аптеке
от 39,87 грн
Цены в аптеках
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1; Корпорация Артериум
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, бутылка, 200 мл, № 1 Корпорация Артериум
В 28 аптеках других городов
от 14,49 грн
Цены в других городах
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 200 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 200 мл, № 1 Фарматрейд
В 15 аптеках других городов
от 20,22 грн
Цены в других городах
Глюкоза таблетки, 1 г, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Глюкоза Таблетки, 1 г, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 2 аптеках других городов
от 4,31 грн
Цены в других городах
Глюкоза-Дарница раствор для инъекций, 400 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10; Дарница
Глюкоза-Дарница Раствор для инъекций, 400 мг/мл, ампула, 10 мл, № 10 Дарница
Нет в наличии
Глюкоза раствор для инфузий, 10 %, контейнер, 100 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 10 %, контейнер, 100 мл, № 1 Фарматрейд
Нет в наличии
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 250 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 250 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Глюкоза раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 1000 мл, № 1; Юрия-Фарм
Глюкоза Раствор для инфузий, 50 мг/мл, контейнер, 1000 мл, № 1 Юрия-Фарм
Нет в наличии
Глюкоза раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 5000 мл, № 1; Фарматрейд
Глюкоза Раствор для инфузий, 5 %, контейнер, 5000 мл, № 1 Фарматрейд
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций, р-р инфузионный, таблетки.
ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*)
CAS №: 50-99-7 C6H12O6
USPDDN, HSDB, RTECS: D-глюкоза безводная.
NLM: D(+)-глюкоза.
HSDB, RTECS: безводная декстроза.
Форма выпуска: р-р для инъекций, р-р инфузионный, таблетки.

декстроза (глюкоза) обеспечивает субстратное пополнение энергозатрат организма. При в/в введении гипертонических р-ров (10–40%) повышается осмотическое давление крови, усиливается ток жидкости из тканей в кровь, активизируются метаболические процессы, улучшается антитоксическая функция печени, повышается сократительная активность миокарда, расширяются сосуды, увеличивается диурез.
Изотонический р-р глюкозы (5%) применяют для восполнения ОЦК (при дегидратации, шоке и коллапсе), при интоксикации, гипогликемии, в качестве нейтрального растворителя или инфузионной среды для введения других лекарственных средств.
Калорийность 1000 мл 5% и 10% р-ров составляет 840 и 1680 кДж соответственно, осмолярность — 277 и 555 мосмоль/л.

дегидратация, парентеральное питание, коллапс, шок, интоксикация, гипогликемия, пополнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.

изотонический р-р вводят п/к (300–500 мл и более), в/в капельно (от 300–500 до 1000–2000 мл/сут). Гипертонический р-р вводят в/в по 20–50 мл на 1 введение; при необходимости — в/в капельно до 250–300 мл/сут. Для более полной утилизации глюкозы одновременно вводят п/к 4–5 ЕД инсулина.
Внутрь взрослым и детям в возрасте старше 3 лет препарат принимают по 0,5–1 г/сут.

сахарный диабет, гипергликемия.