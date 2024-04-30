ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*) Действующее вещество
NLM: D(+)-глюкоза.
HSDB, RTECS: безводная декстроза.
декстроза (глюкоза) обеспечивает субстратное пополнение энергозатрат организма. При в/в введении гипертонических р-ров (10–40%) повышается осмотическое давление крови, усиливается ток жидкости из тканей в кровь, активизируются метаболические процессы, улучшается антитоксическая функция печени, повышается сократительная активность миокарда, расширяются сосуды, увеличивается диурез.
Изотонический р-р глюкозы (5%) применяют для восполнения ОЦК (при дегидратации, шоке и коллапсе), при интоксикации, гипогликемии, в качестве нейтрального растворителя или инфузионной среды для введения других лекарственных средств.
Калорийность 1000 мл 5% и 10% р-ров составляет 840 и 1680 кДж соответственно, осмолярность — 277 и 555 мосмоль/л.
дегидратация, парентеральное питание, коллапс, шок, интоксикация, гипогликемия, пополнение легкоусвояемых углеводов при физических и умственных нагрузках.
изотонический р-р вводят п/к (300–500 мл и более), в/в капельно (от 300–500 до 1000–2000 мл/сут). Гипертонический р-р вводят в/в по 20–50 мл на 1 введение; при необходимости — в/в капельно до 250–300 мл/сут. Для более полной утилизации глюкозы одновременно вводят п/к 4–5 ЕД инсулина.
Внутрь взрослым и детям в возрасте старше 3 лет препарат принимают по 0,5–1 г/сут.
сахарный диабет, гипергликемия.