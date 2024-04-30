ДЕКСТРОЗА* (DEXTROSUM*)

декстроза (глюкоза) обеспечивает субстратное пополнение энергозатрат организма. При в/в введении гипертонических р-ров (10–40%) повышается осмотическое давление крови, усиливается ток жидкости из тканей в кровь, активизируются метаболические процессы, улучшается антитоксическая функция печени, повышается сократительная активность миокарда, расширяются сосуды, увеличивается диурез.

Изотонический р-р глюкозы (5%) применяют для восполнения ОЦК (при дегидратации, шоке и коллапсе), при интоксикации, гипогликемии, в качестве нейтрального растворителя или инфузионной среды для введения других лекарственных средств.

Калорийность 1000 мл 5% и 10% р-ров составляет 840 и 1680 кДж соответственно, осмолярность — 277 и 555 мосмоль/л.