при дерматитах различного происхождения, герпесе и опоясывающем лишае мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженный участок кожи 2–4 раза в сутки, желательно с момента появления первых признаков заболевания. Продолжительность курса лечения — 5–14 дней. При псориазе препарат наносят под вощеную бумагу 1–2 раза в сутки. Курс лечения 10–30 дней и более, особенно в случае крупнобляшечных форм. В зависимости от достигнутых результатов и в случаях рецидивов курс лечения мазью Фладекс можно повторять 2–3 и более раз.