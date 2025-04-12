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Фладекс (Fladex)

Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Цены в Киев
от 119,56 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
20 мг/г
Вес
15 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3374/01/01 от 13.06.2019
Международное название

Фладекс инструкция по применению

Состав

Содержит фладексан, полученный из десмодиума канадского, в пересчете на сухое вещество; общее содержание флавоноидов 30%.

Фладексан - 20 мг/г

Фармакологические свойства

оказывает местное противовоспалительное, обезболивающее и противозудное действие, проявляет десенсибилизирующие свойства, противовирусную активность в отношении вирусов герпеса (Herpes simplex и Herpes zoster), а также стимулирует репаративные процессы в коже.

Показания Фладекс

применяют у взрослых и детей в качестве средства для местного лечения различных дерматитов — всех форм и стадий псориаза, аллергического, атопического (особенно в подострый период и в период угасания процесса), периорального и себорейного дерматитов, нейродермита, фотодерматозов, токсидермий, а также для лечения при герпесе различной локализации и опоясывающем лишае.

Применение Фладекс

при дерматитах различного происхождения, герпесе и опоясывающем лишае мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженный участок кожи 2–4 раза в сутки, желательно с момента появления первых признаков заболевания. Продолжительность курса лечения — 5–14 дней. При псориазе препарат наносят под вощеную бумагу 1–2 раза в сутки. Курс лечения 10–30 дней и более, особенно в случае крупнобляшечных форм. В зависимости от достигнутых результатов и в случаях рецидивов курс лечения мазью Фладекс можно повторять 2–3 и более раз.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препарату.

Побочные эффекты

возможно ощущение жжения, исчезающее после временной отмены препарата.

Условия хранения

в прохладном, защищенном от света месте.