Фладекс (Fladex)
Фладекс инструкция по применению
Состав
Содержит фладексан, полученный из десмодиума канадского, в пересчете на сухое вещество; общее содержание флавоноидов 30%.
Фладексан - 20 мг/г
Фармакологические свойства
оказывает местное противовоспалительное, обезболивающее и противозудное действие, проявляет десенсибилизирующие свойства, противовирусную активность в отношении вирусов герпеса (Herpes simplex и Herpes zoster), а также стимулирует репаративные процессы в коже.
Показания Фладекс
применяют у взрослых и детей в качестве средства для местного лечения различных дерматитов — всех форм и стадий псориаза, аллергического, атопического (особенно в подострый период и в период угасания процесса), периорального и себорейного дерматитов, нейродермита, фотодерматозов, токсидермий, а также для лечения при герпесе различной локализации и опоясывающем лишае.
Применение Фладекс
при дерматитах различного происхождения, герпесе и опоясывающем лишае мазь наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженный участок кожи 2–4 раза в сутки, желательно с момента появления первых признаков заболевания. Продолжительность курса лечения — 5–14 дней. При псориазе препарат наносят под вощеную бумагу 1–2 раза в сутки. Курс лечения 10–30 дней и более, особенно в случае крупнобляшечных форм. В зависимости от достигнутых результатов и в случаях рецидивов курс лечения мазью Фладекс можно повторять 2–3 и более раз.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
возможно ощущение жжения, исчезающее после временной отмены препарата.
Условия хранения
в прохладном, защищенном от света месте.