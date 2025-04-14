Днепр (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
149,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
6.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 09:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 66
10.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
10.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
26.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
26.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -23,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
149,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 26
33.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Непокоренных, 59-М
33.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
37.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
65.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -4,50 грн