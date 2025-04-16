Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
D.s.
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
8.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -26,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -26,50 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
69.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
69.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
69.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
69.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
90.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
90.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
95.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
102.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -15,40 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
149,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 34
108.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -25,90 грн
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Каменское, просп. Свободы, 59
113.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье