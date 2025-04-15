Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Запорожье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
149,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -37,40 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
134,32
Экономия при брони: -4,32 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
158,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,74
Экономия при брони: -17,74 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
10.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -34,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -3,80 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Науки, 105
64.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
67.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека24
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
68.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
69.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -22,10 грн