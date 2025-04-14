Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
8.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -16,90 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
10.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, бульв. Грицевца Сергея, 1-А
15.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
13.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
14.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 21
35.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
54.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -4,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
85.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
97.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Батюка, 36
102.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 7
102.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -16,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
128.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье