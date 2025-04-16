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Фладекс (Fladex)

Фладекс (Fladex)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 279 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
62.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
120,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
113,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
64.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -15,40 грн
144,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
92.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
92.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
93.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 98
98.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
116,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 46 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
99.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
135,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
148,20 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
107.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
142,30 грн
Магнолия
Открыто
Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Независимости, 18
108.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
152,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
111.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
144,60 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
112.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
143,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
112.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
135,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
113.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
148,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
121.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
147.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60 грн
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