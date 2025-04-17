Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -1,30 грн
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
123.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
124.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -23,40 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Прилуки, ул. Переяславская, 3
126.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Прилуки, ул. Вокзальная, 3
126.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Прилуки, ул. Киевская, 307
126.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -15,90 грн
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
127.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Мед-сервис
Киев, шоссе Харьковское, 158-Г
128.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
128.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
128.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
128.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека бам
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
128.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -1,40 грн