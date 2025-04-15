Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -16,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 45
4.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,10
Экономия при брони: -23,50 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
15.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Жолква, ул. Львовская, 22
24.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -23,60 грн
Подорожник
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека бам
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -16,20 грн
Подорожник
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
52.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
52.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 19
64.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 10/6
65.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -26,50 грн
Подорожник
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1/3
68.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Здорова родина
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
78.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
92.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
92.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
163,00
Экономия при брони: -24,00 грн