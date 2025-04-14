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Фладекс (Fladex)

Фладекс (Fladex)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
143,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
148,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
142,30 грн
Магнолия
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Независимости, 18
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
152,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
144,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
135,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
11.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
13.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
135,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 98
13.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
116,30 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
148,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
167.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
120,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
167.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
113,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
174.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -15,70 грн
143,70 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
183.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
150,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
192.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
227.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
131,30 грн
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