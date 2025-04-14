Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
4.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Магнолия
Одесса, ул. Независимости, 18
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Космонавтов, 9
6.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Одесса, ул. Королева Академика, 114
11.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109
13.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 98
13.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
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Мед-сервис
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Баштанка, ул. Юбилейная, 85-А
167.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
167.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Снигиревка, ул. Центральная, 142-Н
174.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -15,70 грн
Городская семейная аптека
Болград, ул. Болгарских Ополченцев, 36-В
183.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
192.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
227.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье