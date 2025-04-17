Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
148,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111
4.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -22,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -25,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Калиновка, ул. Независимости, 55-А
24.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -25,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Шаргород, ул. Героев Майдана, 260-А
62.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Героев Крут, 1
65.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Виньковцы, ул. Патриотов Украины, 13/2
94.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
100.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -12,60 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 10-А
109.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
143,14
Экономия при брони: -1,37 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 95
109.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -18,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 5/3
109.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 8
110.0 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 14/3-Б
110.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 1
110.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
111.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,90
Экономия при брони: -18,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
111.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
111.4 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье