Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
4.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Березняковская, 36-Ж
6.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -20,00 грн
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
7.3 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,89
Экономия при брони: -2,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Ивашкевича Ярослава, 4
7.8 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
159,40
Экономия при брони: -12,60 грн
Мед-сервис
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
8.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 65
8.7 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
166,80
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
169,70
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
9.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Киев, ул. Королева Академика, 8
9.5 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
9.6 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Лисковская, 12/1
9.9 км
Фладекс мазь 20 мг/г туба 15 г №1
Корпорация Здоровье
147,60
Экономия при брони: -0,80 грн