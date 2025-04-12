Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Карбамазепин-Здоровье инструкция по применению
Состав
Карбамазепин - 200 мг
Фармакологические свойства
противоэпилептическое средство. Карбамазепин обладает выраженным противоэпилептическим, умеренным антидепрессивным и седативным действием. При эпилепсии карбамазепин улучшает эмоциональное состояние и повышает коммуникабельность больных с изменениями личности, что способствует их социальной реабилитации. Предотвращает или значительно снижает частоту эпилептических приступов, приводит к нормализации показателей ЭЭГ.
Карбамазепин оказывает обезболивающее действие при невралгии тройничного нерва, предупреждает развитие болевого синдрома.
При несахарном диабете применение карбамазепина приводит к быстрой нормализации водного баланса.
Карбамазепин относительно медленно всасывается в ЖКТ. Терапевтический эффект наступает через 4–24 ч после приема разовой дозы, длительность действия препарата составляет 20–60 ч. Выводится с мочой и калом. Скорость выведения увеличивается у людей пожилого возраста и детей; у больных эпилепсией — уменьшается. Карбамазепин проникает через плаценту.
Показания Карбамазепин-Здоровье
карбамазепин применяют при психомоторной эпилепсии, больших и малых припадках, при комбинации больших припадков с психомоторными явлениями, при локальных формах эпилепсии.
Карбамазепин также показан при первично- и вторичногенерализированных формах припадков с тонико-клоническим компонентом. Препарат используют и как адъювант вместе со специфическими лекарственными средствами, предназначенными для терапии генерализированных форм припадков (тип абсанса). Карбамазепин применяют при невралгии тройничного нерва различного происхождения.
Назначают для лечения пронизывающей боли в случае спинной сухотки и болевого синдрома при периферической диабетической нейропатии.
Карбамазепин может быть препаратом выбора при лечении хореи.
Карбамазепин показан при похмельном синдроме у больных с хроническим алкоголизмом (в составе комбинированной терапии).
Кроме того, карбамазепин применяют при несахарном диабете любого происхождения, полидипсии и полиурии нейрогормонального генеза.
Применение Карбамазепин-Здоровье
дозы и схемы лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от показаний и состояния пациента. Карбамазепин принимают внутрь во время еды. Взрослым для лечения эпилепсии вначале курса назначают по 1 таблетке 1–2 раза в сутки, больным пожилого возраста — по 1/2 таблетки 1–2 раза в сутки. Далее дозу постепенно повышают до 2 таблеток 2–3 раза в сутки, то есть до достижения оптимальной суточной дозы в пределах 4–6 таблеток.
Детям карбамазепин дозируют в зависимости от возраста из расчета 10–20 мг/кг массы тела, что составляет для детей от 4-х до12 мес — 1/2–1 таблетка в сутки, 2–3 года — 1–1,5 таблетки в сутки, 4–7 лет – 1,5–2,5 таблетки в сутки, 8–14 лет — 2,5–5 таблеток в сутки, 15–18 лет — 4–6 таблеток в сутки. Указанные дозы препарата обычно принимают в 2 приема.
При лечении различных невралгий и болевых синдромов карбамазепин принимают в суточной дозе, составляющей 1–2 таблетки, которую делят на 2–3 приема. Дозу постепенно повышают до исчезновения боли и назначают по 1 таблетке 3–4 раза в сутки в течение 7–10 суток. Далее после улучшения состояния больного дозу постепенно снижают до поддерживающей (минимальной эффективной), которую принимают длительное время.
При похмельном синдроме карбамазепин обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. В тяжелых случаях в течение первых нескольких суток дозу можно повысить до 2 таблеток 3 раза в сутки и дополнительно назначить препараты с седативно-гипнотическими свойствами (клометиазол, хлордиазепоксид). После улучшения состояния пациента можно продолжить лечение карбамазепином как основным терапевтическим средством вплоть до исчезновения болевого синдрома.
При применении препарата для лечения несахарного диабета средняя доза у взрослых составляет 1 таблетка 2–3 раза в сутки, у детей дозы, аналогичны таковым при эпилепсии.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к карбамазепину и трициклическим антидепрессантам. Препарат противопоказан при AV-блокаде, заболеваниях костного мозга, болезнях крови, тяжелых нарушениях функции печени, почек, сердечной деятельности, обмена натрия; при глаукоме, простатите и БА.
Побочные эффекты
обычно выражены незначительно, чаще всего отмечаются в начале терапии и исчезают в течение нескольких дней. Возможны головокружение, сонливость, тошнота, кожная сыпь, головная боль, диарея, запор, артралгия, миалгия, фотосенсибилизация, гипергидроз, анорексия, облысение, сексуальные нарушения, аллергические реакции, лейкопения, тромбоцитопения, агранупоцитоз, апластическая анемия; холестатический гепатит и эксфолиативный дерматит развиваются исключительно редко, но развитие таких явлений требует немедленного прекращения терапии, проведения соответствующих лечебных мероприятий и переход на другой противоэпилептический препарат.
При назначении карбамазепина могут появляться непроизвольные движения, задержка жидкости в организме, нарушение функции печени, генерализованная лимфаденопатия, легочная недостаточность.
Особые указания
в период лечения карбамазепином следует воздерживаться от видов деятельности, требующих повышенного внимания, скорости психических и двигательных реакций (водители транспортных средств и т.п.).
С осторожностью назначают препарат в период беременности и кормления грудью.
Перед началом необходимо провести исследование функции печени и картины крови. В дальнейшем эти исследования следует периодически повторять. Лечение препаратом должно проводиться под наблюдением врача. В случае, если выраженные побочные эффекты требуют отмены препарата, следует учитывать, что внезапное прекращение терапии может привести к обострению симптомов заболевания.
У женщин, одновременно принимающих карбамазепин и пероральные контрацептивы, могут возникать маточные кровотечения.
Взаимодействия
при одновременном применении карбамазепина с такими противосудорожными средствами, как фенитоин, фенобарбитал и примидон, отмечается снижение их концентрации в сыворотке крови.
Одновременное применение карбамазепина с эритромицином, изониазидом, верапамилом, дилтиаземом, декстропропоксифеном, вилоксазином и циметидином может привести к повышению концентрации карбамазепина в крови и развитию токсических реакций. Карбамазепин уменьшает период попувыведения доксициклина, в связи с чем доксициклин необходимо назначать с 12-часовым интервалом.
Одновременное назначение с варфарином приводит к снижению концентрации последнего в плазме крови и уменьшению периода его полувыведения.
Не следует назначать карбамазепин одновременно с ингибиторами МАО (перерыв между их приемом должен составлять не менее 2 нед).
При назначении или отмене карбамазепина необходимо изменять дозу антикоагулянтов (в соответствии с клиническими требованиями).
В период лечения карбамазепином может снижаться надежность действия гормональных контрацептивов.
Поскольку карбамазепин, как и другие психотропные лекарственные препараты, может снижать толерантность к алкоголю, в течение лечения препаратом рекомендуется воздерживаться от употребления спиртных напитков.
Передозировка
проявляется головокружением, сонливостью, тошнотой, рвотой, повышенной возбудимостью, раздражительностью, дезориентацией, непроизвольными движениями, покраснением кожи, задержкой мочи, снижением АД. При наличии указанных симптомов следует прекратить прием препарата, принять горизонтальное положение. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в сухом месте.