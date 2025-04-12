дозы и схемы лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от показаний и состояния пациента. Карбамазепин принимают внутрь во время еды. Взрослым для лечения эпилепсии вначале курса назначают по 1 таблетке 1–2 раза в сутки, больным пожилого возраста — по 1/ 2 таблетки 1–2 раза в сутки. Далее дозу постепенно повышают до 2 таблеток 2–3 раза в сутки, то есть до достижения оптимальной суточной дозы в пределах 4–6 таблеток.

Детям карбамазепин дозируют в зависимости от возраста из расчета 10–20 мг/кг массы тела, что составляет для детей от 4-х до12 мес — 1/ 2 –1 таблетка в сутки, 2–3 года — 1–1,5 таблетки в сутки, 4–7 лет – 1,5–2,5 таблетки в сутки, 8–14 лет — 2,5–5 таблеток в сутки, 15–18 лет — 4–6 таблеток в сутки. Указанные дозы препарата обычно принимают в 2 приема.

При лечении различных невралгий и болевых синдромов карбамазепин принимают в суточной дозе, составляющей 1–2 таблетки, которую делят на 2–3 приема. Дозу постепенно повышают до исчезновения боли и назначают по 1 таблетке 3–4 раза в сутки в течение 7–10 суток. Далее после улучшения состояния больного дозу постепенно снижают до поддерживающей (минимальной эффективной), которую принимают длительное время.

При похмельном синдроме карбамазепин обычно назначают по 1 таблетке 3 раза в сутки. В тяжелых случаях в течение первых нескольких суток дозу можно повысить до 2 таблеток 3 раза в сутки и дополнительно назначить препараты с седативно-гипнотическими свойствами (клометиазол, хлордиазепоксид). После улучшения состояния пациента можно продолжить лечение карбамазепином как основным терапевтическим средством вплоть до исчезновения болевого синдрома.

При применении препарата для лечения несахарного диабета средняя доза у взрослых составляет 1 таблетка 2–3 раза в сутки, у детей дозы, аналогичны таковым при эпилепсии.