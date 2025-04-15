Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,95
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,13
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,97
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,14
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,60
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,16
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,70
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,73
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,91
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,57
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,53
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,77
Экономия при брони: -2,83 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,25
Экономия при брони: -2,24 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,22
Экономия при брони: -2,05 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,08
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
34,92
Экономия при брони: -2,23 грн