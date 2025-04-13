Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,89
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,57
Экономия при брони: -3,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,72
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,67
Экономия при брони: -2,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,88
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,53
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,65
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,61
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,84
Экономия при брони: -3,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,66
Экономия при брони: -1,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,51
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,48
Экономия при брони: -2,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,12
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,00
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,90
Экономия при брони: -3,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,23
Экономия при брони: -1,96 грн