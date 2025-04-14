Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,98
Экономия при брони: -2,27 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,00
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,25
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,20
Экономия при брони: -3,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,32
Экономия при брони: -1,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,23
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,31
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,92
Экономия при брони: -1,89 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,96
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,61
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,43
Экономия при брони: -2,52 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,33
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,52
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,14
Экономия при брони: -1,12 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,18
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,48
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,56
Экономия при брони: -1,93 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,90
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,82
Экономия при брони: -3,12 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 16 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,85
Экономия при брони: -3,40 грн